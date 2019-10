23mila presenze con i congressi di ottobre al Palas

Ottobre denso di congressi al Palas di Rimini, con le giornate praticamente tutte occupate e circa 23mila visitatori complessivi. Dalle scienze e professioni mediche, al turismo, ma anche al mondo dell’home entertainment, del web marketing, del food i temi delle convention in programma.

Si parte mercoledì 2 ottobre con un appuntamento “storico” per il Palas, il 60° Congresso Nazionale SIN (Società Italiana Nefrologia). Per quattro giorni (fino a sabato 5 ottobre) si danno appuntamento a Rimini circa 1500 congressisti, medici e specialisti del ramo della medicina interna che si occupa di malattie renali. Martedì 8 ottobre, sarà l’Hospitality Day (targato Teamwork, alla sesta edizione) ad occupare gli spazi del Palas, per una giornata dedicata alla formazione degli operatori dell’ospitalità (5000 gli iscritti annunciati) che andrà ad impegnare 15 sale formative.

Il 25 e 26 ottobre il Palacongressi di Rimini si trasformerà nel luogo perfetto per ogni genere di ascolto, grazie a Sintonie High-End Video Exhibition, importante fiera italiana per l’High-End, Hi-Fi, video, Consumer Electronics e Car Audio. Evento aperto al pubblico, ospiterà più di 100 espositori con 30 sale d’ascolto, spazi dedicati agli espositori di dischi, al Gaming, all’audio car show, e uno speciale expo cuffie con postazioni di ascolto e dimostrazioni guidate.

Tra gli eventi formativi, dal 18 al 20 ottobre si riunirà al Rimini la community del Marketers World, evento ideato dal gruppo Marketers, destinato a imprenditori, creators ed influencer.

Il 28 e 29 ottobre toccherà a un appuntamento formativo rivolto a chi lavora o vuole lavorare nel settore del food: Imprendifood, alla seconda edizione, ideato dall’imprenditore Stefano Versace.

Tornando al settore medico-scientifico, dall’11 al 13 ottobre si svolgerà il 1° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Attesi 3500 partecipanti. Mentre il XIX Congresso Nazionale SideM (Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare), dal 24 al 26 ottobre, coinvolgerà per tre giorni 450 persone.

Chiude il calendario del mese la Convocazione degli Animatori dello Spirito Santo, raduno religioso che prenderà il via il 31 ottobre per proseguire fino al 3 novembre. 4000 partecipanti.