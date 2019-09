Una rotatoria per Gulminelli, primo segretario Cisl

Martedì alle 11 la rotatoria di via Caduti di Marzabotto sarà intitolata al sindacalista Francesco Gulminelli, primo segretario generale della Cisl Rimini dal 1950 al 1970. La rotatoria si trova proprio nei pressi alla sede sindacale di Cisl Romagna, il sindacato nato nel 2013 dall’aggregazione di CISL Rimini con CISL Forlì-Cesena e CISL Ravenna. Commenta Paola Taddei, segretaria riminese di CISL Romagna: “Siamo onorati che il Comune di Rimini voglia intitolare una rotatoria a un sindacalista della CISL riminese perché testimonia che nel nostro territorio le associazioni di rappresentanza sono ancora riconosciute come un valore della comunità e per la comunità riminese.”

Alla cerimonia d’inaugurazione saranno presenti l’assessore del Comune di Rimini, Anna Montini, i familiari di Gulminelli, le figlie Teresa e Rossana accompagnate da un nipote, oltre alla dirigenza del sindacato CISL Romagna. La cittadinanza è invitata.

Di estrazione cattolica Gulminelli – ricorda la Cisl – aveva svolto il servizio militare in Libia, partecipato alla bonifica dell’Agro Pontino e vissuto la Seconda Guerra Mondiale. È con questo vissuto che nel dopoguerra si adoperò per organizzare i disoccupati per procurare loro il lavoro; poi negli anni del boom economico organizzò le federazioni sindacali per tipologia di attività.

Francesco Gulminelli fu riconosciuto da tutti un simbolo del sindacalismo riminese perché ebbe l’intuizione di pensare al sindacato non solo come soggetto di rivendicazione, ma anche come struttura di servizio per risollevare le precarietà personali e famigliari attraverso la ricerca di un posto di lavoro.

Nel 1975 gli fu conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana e scomparve nel 1995 lasciando una testimonianza di impegno per la tutela della dignità della persona nel lavoro.