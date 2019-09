Un settembre da tremila congressisti per il palas di Bellaria-Igea Marina

Con l’arrivo di settembre ripartono le attività del Palacongressi di Bellaria Igea Marina. A inizio mese, in trecento hanno preso parte al convegno dal titolo “Lo sport come attività di relazione e pratica educativa” promosso da Anspi nel contesto dell’annuale manifestazione “L’oratorio in festa”, mentre questa sera, venerdì 6 settembre, circa 200 turisti francesi, da anni ospiti della città, si daranno appuntamento nei locali di via Uso per una cena di festa.

Tra venerdì 13 e domenica 15 settembre il Palacongressi ospiterà i circa mille partecipanti ad un convegno, martedì 17 settembre, 900 ospiti prenderanno parte alla giornata di formazione firmata Lst – Vi Italia con Roberto Re, il prossimo 23 settembre ci sarà poi la convention di una banca che porterà al Palacongressi circa seicento partecipanti.