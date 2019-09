Ufficiale: Mattia Cozzari è un giocatore del Rimini FC

Il Rimini F. C. comunica – in una nota – di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio del centrocampista classe ’99 Mattia Cozzari.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con la Primavera rossoblù nel triennio 2015-18 ha collezionato 58 gettoni di presenza e realizzato 5 centri.

Nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Reggio Audace, in Serie D, mettendo a referto 22 presenze e andando in rete in una occasione.