Ufficiale: Giorgio Lionetti è un giocatore del Rimini FC

Il Rimini F. C. rende noto – in una nota – di aver perfezionato il passaggio in biancorosso, dalla Juve Stabia, del centrocampista, classe ’98, Giorgio Lionetti.

Dopo l’inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, con 4 presenze, poi a dicembre l’approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze.

Nell’ultimo campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in 3 occasioni contribuendo al ritorno in Serie B della squadra campana.