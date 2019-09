Torna "92° minuto": tutte le domeniche dal 22 settembre su Radio Icaro (92FM)

Torna a furor di popolo la trasmissione più richiesta dagli appassionati di calcio locale. Dal 22 settembre tutte le domeniche di campionato in diretta su Radio Icaro (92FM) e in streaming su radioicaro.com “92° minuto”, tutto il calcio minuto per minuto del nostro territorio. Domenica inizio trasmissione alle ore 15:00.

Risultati in tempo reale e collegamenti dai campi della Romagna, dalla serie C alla Seconda Categoria. Conduce Giuseppe Colonna.

“Possiamo dire che sono stati gli appassionati di calcio: tifosi, dirigenti e giocatori, a spingerci a riaprire una trasmissione di grande successo, chiusa qualche anno fa per motivi legati al palinsesto – racconta Roberto Bonfantini, direttore responsabile di Icaro Sport -. In questi anni sono stati davvero tanti a chiederci di riaprire quello che per loro era diventato un appuntamento irrinunciabile della domenica. Li abbiamo accontentati, pur consapevoli della grossa mole di lavoro che ci avrebbe atteso. Ripartiamo con grande entusiasmo con il conduttore storico di “92° minuto”, Giuseppe Colonna, e con tanti campi collegati. Risentiremo alcune voci storiche, come quella di Mario Aratari da Cattolica, e diverse voci nuove, con anche qualche presidente che si diletterà al microfono. Ma non voglio svelare altro. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno accettato insieme a noi questa nuova sfida e mi preparo a gustarmi, mi auguro insieme a voi, la prima domenica con gli auricolari nelle orecchie e lo smartphone “sintonizzato” su Radio Icaro”.