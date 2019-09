Tamponamento a catena sulla consolare

Tamponamento a catena a metà mattinata sulla consolare per San Marino, all’altezza dell’incrocio con via Barattona. Sotto una pioggia insistente attorno alle 10,30 un’auto ha tamponato un autoarticolato e, a sua volta, è stata tamponata da un’altra automobile.

Il video dei soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze per soccorrere gli automobilisti che per fortuna se la sono cavata con lievi feriti, la Polstrada per i rilievi e i vigili del fuoco, intervenuti con due squadra e sette mezzi per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il traffico ha subito forti disagi in direzione San Marino,