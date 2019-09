Spacciava marijuana a Borgo Marina, arrestato 45enne

Oltre ad essere irregolare sul territorio e ad avere a suo carico un divieto di dimora nella provincia di Rimini ancora in atto, lo scorso luglio era stato anche arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa volta le manette sono scattate dopo la cessione di marijuana ad un giovane, che alla vista degli agenti si è dileguato. Lui, invece, lo spacciatore, un senegalese di 45 anni, non ce l’ha fatta ed è stato bloccato dagli agenti della volante in via Giovanni XXIII, a Borgo Marina.

I poliziotti lo stavano tenendo d’occhio da alcuni minuti e non appena l’hanno visto appoggiarsi alla mura di cinta dell’università e consegnare un piccolo involucro ad un ragazzo che in cambio gli allungava alcune banconote, sono entrati in azione. Lo spacciatore aveva in una mano ancora i soldi e nell’altra un sacchetto in plastica trasparente con all’interno 12 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nel muretto retrostante il punto in cui era appoggiato il senegalese e lì sono stati recuperati tre involucri di plastica contenenti altra erba. Accompagnato negli uffici della Questura, il pusher è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.