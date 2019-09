Spacciatore recidivo aggredisce poliziotti. Era ricercato

Ieri pomeriggio, intorno alle 17 nel parco Marecchia/XXV Aprile, gli agenti della Squadra Mobile di Rimini hanno fermato per un controllo un 28enne di origine nigeriana, irregolare sul territorio italiano. Era diretto in via Circonvallazione Occidentale. L’uomo era in bicicletta e alla vista degli agenti ha tentato d’investirli cercando la fuga. Dopo una breve colluttazione a terra, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo in sicurezza.

Sottoposto a perquisizione, aveva nello zainetto diversi involucri di marijuana per un totale di 213 grammi e 450 euro, in banconote di diverso taglio. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, con alias e svariati precedenti in particolare per reati inerenti gli stupefacenti, aveva precedenti per i reati di ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Era ricercato dal 13 agosto scorso quando, durante un altro controllo, anche in quell’occasione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggredì il personale della Squadra Volanti.

È stato processato stamattina per direttissima.