Sammaurese K.O. a Fiorenzuola

FIORENZUOLA-SAMMAURESE 2-1

IL TABELLINO

Fiorenzuola: Battaiola, Oliviera, Guglieri, Lucariello, Bruzzone, Cavalli, Tognoni, Guerrini, Arrondini, Piraccini, Amore. A disp.: Bertolazzi, Carrara, Vago, Hathaway, Tunesi, Cremona, Pozzebon, Moise, Facchini. All. Tabbiani.

Sammaurese: Grasso, Mingucci (61′ Nicoli), Merciari, Brighi, Lisi (75′ Camay), Lombardi, Solla, Scarponi, Pieri, Noschese (80′ Costantini), Kamara (75′ Santoni). A disp.: Ramenghi, Deniku, Santoni, Borghi, Nicoli, Camay, Costantini, Camara, Pollini. All.: Protti.

Marcatori: 30′ Bruzzone, 70′ Piraccini (rig.), 86′ (rig.) Costantini.

Espulsi: Brighi, Lombardi.

CRONACA E COMMENTO

Nella terza di campionato la Sammaurese cade 2-1 sul terreno del Fiorenzuola. Partita maschia e combattuta, onore ai giallorossi che, in 9 contro 11, non hanno mollato fino alla fine. Il carattere c’è, ora tutti uniti, i risultati arriveranno – si legge sulla pagina Facebook della Sammaurese -.

Il match prende quota alla mezz’ora quando Bruzzone, sugli sviluppi di una punizione, appoggia in rete. Nella ripresa la Sammaurese prova ad uscire dal guscio per rimettere sui binari giusti la contesa, ma al 70′ l’episodio che gela ogni velleità di rimonta. Al 70′ Brighi commette fallo in area, per l’arbitro è fallo da ultimo uomo, espulsione e calcio di rigore. Pirazzini non fallisce l’opportunità e dà sicurezza agli avversari. All’86’ la Sammaurese rimane in nove, espulso anche Lombardi, ma prova a non arrendersi e accorcia con Costantini su rigore. I giallorossi ci provano fino in fondo, tuttavia i piacentini resistono.

Domenica al “Macrelli” arriva il Crema.