CAMPIONATO SERIE C1

Russi-Futsal Bellaria 4-2

A Russi il Bellaria si dimostra sveglio. Seconda gara e prima sconfitta in campionato per il Futsal che cade in trasferta contro la matricola Russi. Il Bellaria ha cercato di rispondere colpo su colpo agli avversari, non dimostrando alcun timore. Forse con un pizzico di fortuna in più avrebbe portato via un pareggio.

Cronaca: Bellaria subito in vantaggio con Aruci che semina il panico tra gli avversari. I russiani pervengono al pari immediatamente grazie ad una difesa aranciblù impreparata sul capovolgimento di fronte. I ragazzi di mister Balducci cercano il vantaggio: una palla sul secondo palo non viene spinta dentro per il ritardato movimento. Braghittoni si erge a guardiano tra i pali ed evita la capitolazione, poi i padroni di casa vanno in vantaggio con una staffilata da fuori. Aruci su punizione mette in difficoltà l’estremo difensore locale. Gli squali martello acciuffano il pari grazie a Giannini che palla al piede scaraventa la sfera in porta. Meleleo impegna ancora il numero 1 ravennate, mentre Giannini da fuori area non è fortunato. Nel finale Braghittoni è attivo su una palla locale pericolosa.

Nel secondo tempo i falchi colpiscono un palo, così come fa Meleleo su punizione. Arancioneri che forzano la manovra e con un pallonetto fanno rischiare a Braghittoni il tracollo. Lo stesso portiere adriatico s’impegna poco dopo parando una soluzione intrigante dei ravegnani. I casalinghi sbagliano una palla clamorosa davanti alla porta, ma non sbagliano più tardi sul secondo palo la terza marcatura. Gli ospiti cedono nuovamente con la quarta rete locale. Il Bellaria tenta con il portiere di movimento (Meleleo), ma prima Aruci e poi lo stesso Meleleo fanno esaltare le doti di Masetti.

Si barcolla, ma si rimane in piedi. Il Bellaria ha dimostrato di sapere giocare le sue carte, anche se ci sarà tempo di migliorare visto che siamo solo all’inizio. Nota stonata l’infortunio di Giannini.

Russi: Masetti, Spadoni, Masetti E., Gardi, Lervasi, Giurioli, Michelacci, Babini, Benedetti, Gallamini, Cedrini, Casadio. All: Balducci.

Bellaria: Braghittoni, Aruci, Deluigi, Giannini, Tana, Avdullai, Koci, Meleleo, Williamson, Forlani, Esposito, Hidri. All: Gregori.