Rimini FC. Open Day Scuola Calcio Femminile, lunedì si parte

Domani (lunedì), dalle 17 alle 18.30 al “Romeo Neri”, scattano gli “Open day” organizzati dalla Scuola calcio femminile del Rimini F. C.

La nuova iniziativa, gratuita e rivolta alle bambine di età compresa tra i 5 e i 14 anni, ha l’obiettivo di far crescere sempre più la realtà calcistica “rosa” in una piazza importante quale quella riminese.

Il tutto, come accaduto anche in occasione dell’iniziativa estiva “Palleggiando per la città”, sotto la guida di tecnici qualificati che faranno provare, a tutte le bambine e le ragazze che parteciperanno, l’emozione dell’essere parte di una vera e propria squadra di calcio.

Il secondo appuntamento con gli “Open day” si svolgerà giovedì 12 settembre, dalle 16.30 alle 18, al campo Promosport.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

– Arianna (339.6115100)

– Claudia (339.3423386)

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.