Rimini FC. Il programma delle giovanili nel fine settimana

Si comincia domani con la Berretti di mister Giordano Cinquetti che debutterà in campionato, a Villa Silvia, nella tana del Cesena. Fischio d’inizio ore 15.

Sempre domani, alle ore 16.30 al “Romeo Neri”, l’Under 13 di mister Massimo Finotti ospiterà il Bologna.

Domenica, alle ore 11 a Gatteo, l’Under 14 di mister Lorenzo Magi affronterà il Bologna.

Sempre domenica la doppia sfida casalinga, con fischio d’inizio alle ore 15, che vedrà in campo l’Under 17 e l’Under 15. I ragazzi di mister Lele Vanni giocheranno a Gatteo, la formazione di mister Matteo D’Agostino scenderà in campo al “Romeo Neri”.

Domani, infine, l’Under 16 di mister Loris Bonesso affronterà in amichevole la Vis Pesaro. La gara si disputerà nell’impianto di piazzale del Popolo con inizio alle ore 14.30.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.