Record personale e nazionale per Andrea Ercolani Volta al Mondiale di Doha

Andrea Ercolani Volta corre i 400m ostacoli dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera in 52″60 firmando il personal best e il record nazionale sammarinese.

Il velocista sammarinese, al cospetto dei più grandi della specialità, migliora se stesso e va oltre ogni più rosea aspettativa. Grande soddisfazione per la prestazione iridata di Andrea Ercolani Volta è stata espressa dal tecnico Alberto Andrusckiewiz che lo ha seguito nella trasferta e dal Segretario Generale della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Cristina Carattoni che guidava la missione, ma anche dallo stesso portacolori biancazzurro che, intervistato da Rai Sport al termine della sua gara, si è detto davvero felice per il risultato, per averlo raggiunto nella più importante delle competizioni e per il suo ottimo momento di forma: “era un po’ che cercavo il record, l’ho trovato senza dubbio nel contesto migliore”.

L’intervista si è rivelata l’occasione per scambiare opinioni sulla sede del Mondiale e sul tanto discusso stadio sede della gara: “è climatizzato – ha spiegato Ercolani Volta – una sensazione strana, allenarsi fuori dallo Stadio è stata dura ma qui dentro si sente un’incredibile arietta fresca…”

Nei giorni precedenti le competizioni i rappresentanti delle delegazioni di tutte le federazioni di atletica leggera del mondo si sono ritrovati per l’Assemblea Generale che ha confermato Lord Sebastian Coe alla guida della IAAF.