Oltre 300 persone in piazza I maggio per la presentazione del Cattolica Calcio S.M.

Atmosfera coinvolgente e oltre 300 persone mercoledì sera in piazza I maggio ad assistere alla presentazione del Cattolica Calcio S.M. 2019/2020.

Subito sul palco il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari (che ha promesso che lo stadio “Calbi” sarà pronto per la seconda casalinga dei ragazzi di Cascione), l’assessora allo Sport, Nicoletta Olivieri, ed il presidente della società giallorossa, Luca Mancini.

La presentazione sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv questa sera (giovedì) alle ore 20:35.

Poi hanno sfilato i tecnici del settore giovanile, con supervisore organizzativo Orlando Leardini e responsabile Mirko Palazzi.

Quindi è stata la volta della prima squadra, che domenica ha esordito con una sconfitta a Matelica nel girone F di serie D e che sabato alle 18 allo stadio “Mazzola” di Santarcangelo affronterà il Porto S. Elpidio: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. A prendere la parola a nome della squadra il capitano, Mario Merlonghi. Poi lo staff tecnico, con capo-allenatore Emmanuel Cascione.

Spazio anche ai cori dei tanti tifosi giallorossi presenti.



LA NOTA DEL CATTOLICA CALCIO S.M.

Nello scenario di Piazza I Maggio, il Cattolica Calcio S.M. si è presentato alla città, ai tifosi e ai turisti ancora in Riviera. Dal palco, Roberto Bonfantini ha aperto la serata con il saluto dell’Assessore allo Sport e Turismo, Nicoletta Olivieri e del Sindaco del Comune di Cattolica Mariano Gennari e a seguire il saluto del Presidente Luca Mancini.

Sotto i cori e le coreografie degli Ultras, sono stati chiamati sul palco i coordinatori del settore giovanile, Orlando Leardini e Mirko Palazzi a seguire, tutti gli staff delle 10 squadre.

Poi è toccato alla prima squadra, portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti e a seguire lo staff tecnico, capitanato da Mister Cascione. Per finire la dirigenza della società e tutti i collaboratori.

La serata era in diretta FB sulla pagina Icaro Sport e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e molte condivisioni.

Questa sera alle 20:35 ci sarà il servizio integrale anche su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.

Si è ribadito l’impegno reciproco sia per la squadra affinché si possa raggiungere una salvezza e vivere un campionato all’insegna del bel gioco e del divertimento. Si è chiesto alla tifoseria e a tutti i sostenitori di essere partecipi attivamente e sostenere la squadra del cuore perché per il Cattolica S.M. i tifosi, sono il dodicesimo uomo in campo.

La sottoscrizione degli abbonamenti è ancora aperta fino alla prossima settimana, coloro che non avessero sottoscritto l’abbonamento stagionale, rinnoviamo l’invito per tutti i pomeriggi a partire dalle 14.30 pressi gli uffici del Calbi.

Al settore giovanile che ha già iniziato la preparazione programmata per le diverse annate, ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e invitiamo gli atleti e i loro genitori a iscrivere i ragazzi, presso gli uffici del Calbi tutti i pomeriggi dalle 14.30

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti numerosi in Piazza, grazie al gruppo Ultras che ha allietato la serata con canti e slogan! Grazie alla Città di Cattolica, al Sindaco Mariano Gennari all’assessore Nicoletta Olivieri per il saluto e l’accoglienza ricevuta! Grazie a Roberto Bonfantini e Icaro Tv per aver svolto al meglio la presentazione della serata!

Vi aspettiamo tutti al Calbi a tifare la squadra del Cuore!

LA ROSA

PORTIERI

Benedettini Simone 21/01/1997

D’Orsi Lorenzo 23/06/1905

De Marzo Nicholas 20/10/2001

Aglietti Tommaso 29/02/2000

Cuomo Ilario 28/04/2000

DIFENSORI

Fabbri Gian Marco 25/06/1997

Guarino Oscar 12/04/2001

Guglielmi Filippo 16/03/2001

Barellini Jacopo 29/09/1999

Maggioli Manuel 06/04/2000

Som Thomas 05/08/1988

Croci Emanuele 03/05/1999

Berra Tomàs 19/02/1991

Gabrielli Mattia 26/01/1996

CENTROCAMPISTI

Pasquini Alessandro 11/02/1998

Moroni Michele 28/08/1994

Gaiola Riccardo 01/04/1996

Battistini Luca 16/01/1999

Nsingi Exauce 13/10/2000

Stallone Kevin 11/12/2000

ATTACCANTI

Gasperoni Mattia 07/11/1999

Tomassini David 14/03/2000

Notariale Gabriele 10/01/2001

Rizzitelli Gianluca 17/02/1994

Merlonghi Mario 17/05/1988

Bernardi Tommaso Leon 08/04/2001

Cisse Cheke Yacouba 26/11/1992

STAFF TECNICO

Cascione Emmanuel allenatore

Forchino Davide allenatore in seconda

Petrocca Domenico preparatore atletico

Bravetti Fabio allenatore dei portieri

Migani Alessandro fisioterapista

STAFF DIRIGENZIALE

Mancini Luca presidente

Visino Francesco vice presidente

Giannini Marusia direttore generale

Lucchi Gabriele coll. tecnico

Zonta Gottardo segretario generale

Colombo Lorenzo team manager

Marfoglia Luigi magazziniere

STAFF SETTORE GIOVANILE

SUPERVISORE ORGANIZZATIVO DEL SETTORE GIOVANILE Orlando Leardini

RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE Mirko Palazzi

SEGRETARIO Alessandro Guidi

JUNIORES NAZIONALE Mirko Palazzi e Alessandro Bastia

PREPARATORE ATLETICO Prof. Silvio Iannibelli

PREPARATORE DEI PORTIERI Danilo Tarsi

ALLIEVI 2004 Matteo Mozzi e Mauro Magi

GIOVANISSIMI 2005 Danilo Donnini ed Enrico Zaccagni

GIOVANISSIMI 2006 Alberto Masini e Roberto Angeletti

ESORDIENTI 2007 Gianluca Bolognini e Mauro Magi

ESORDIENTI 2008 Mirko Palazzi e Francesco Dilorenzi