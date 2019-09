Non ce l'ha fatta anziano ciclista coinvolto in incidente

Non ce l’ha fatta Terzo Manuzzi, l’ottantenne coinvolto in un incidente lo scorso 30 agosto nella rotatoria tra la Marecchiese e il cavalcavia dell’Adriatica a Rimini. L’uomo, che risiedeva in zona, sulla sua bici si è scontrato con una Opel Astra. E’ stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena dove – riportano i quotidiani locali – le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso due giorni fa. Come atto dovuto, il conducente è indagato per omicidio stradale. Era risultato negativo ai test di alcol e stupefacenti. Da stabilire la data dei funerali.