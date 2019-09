Modena-Rimini 4-2: le pagelle di Nicola Strazzacapa

SALA 6. Esordio ufficiale in maglia biancorossa da dimenticare, pur per responsabilità non sue. Prende i primi due gol senza poterci fare niente, è sicuro su Zaro a inizio ripresa nell’unica “parata”, poi viene beffato dal tocco di Nava sulla conclusione di De Grazia e torna impotente sul super diagonale di quest’ultimo. Sufficienza di benvenuto e incoraggiamento. Iellato!

SCAPPI 5. Tiene in gioco Ferrario nel taglio dell’1-0 senza riuscire più a contrastarlo, cerca di rifarsi subito con una sberla da lontano più per frustrazione che per convinzione e anche il 2-0 arriva dalle sue zolle: al Braglia fa un passo indietro e all’intervallo resta nello spogliatoio.

FERRANI 6. Partita strana la sua. Sul primo gol respinge di testa sventando una chiara occasione e la sfera finisce a Sodinha che imbecca Ferrario tenuto in gioco da Scappi. Gli altri tre arrivano da fuori area e in un contropiede fulmineo. Respinge come sempre tutto quello che piove nei 16 metri. Da capitano non abbandona mai la nave neanche nella tormenta.

NAVA 5.5. Sfortunatissimo in occasione del terzo gol, quando mette la gamba per ribattere la botta da lontano e innesca una palombella maligna che si infila alle spalle di Sala. Forse ci voleva maggior convinzione. Per il resto, vale il discorso fatto per Ferrani. Sfortunatissimo!

ARLOTTI 5.5. Torna in fascia ma è ignorato spesso e volentieri da una manovra che sfocia sempre a sinistra. Meglio nella ripresa, quando impegna quasi subito Gagno e ci prova anche sugli sviluppi di un corner, ma al tirar delle somme si vede davvero per una sola mezzoretta. Anonimo!

CANDIDO 6.5. Calcia subito malissimo due punizioni, ma i soli 45 minuti concessi diventano più che positivi. Si muove molto e dà la scossa con un bell’assist in cucchiaio per l’incornata in corsa di Silvestro che sporca per la prima volta i guanti di Gagno, poi è decisivo allargandosi a sinistra e calamitando di sinistro per la gran girata di Gerardi che riapre tutti i giochi. Più luci che ombre!

PALMA 6. Rispolvera il goniometro e lascia partire una traiettoria perfetta da fermo per il 2-2 di Gerardi con un cross in fotocopia di quello che aveva mandato in rete Zamparo con il Gubbio. È la ciliegina sulla torta su una partita iniziata remando controcorrente e proseguita in crescendo di autorità. Sacrificato al ‘75’ per provarci con il tridente. Cambiale!

LIONETTI 5. Prima da titolare anche per lui, ma non conferma le buone prove sciorinate alzandosi dalla panchina. Spaesato!

SILVESTRO 5.5. È il più continuo della prima frazione, quando va alla conclusione e partecipa all’azione dell’1-2. Sparisce nella ripresa. Frenato!

ZAMPARO 5. Primo tempo anonimo, seconda frazione di maggior sostanza ma senza confermare le buone prestazioni di inizio stagione. A un quarto d’ora dal gong incorna da buona posizione senza trovare la porta. Giornata no.

GERARDI 7. In avvio sembra macchinoso e falloso e da una sponda morbida di petto nasce il contropiede del 2-0. Si riscatta con il gol d’autore che riapre i giochi e fa un sontuoso bis di testa rimettendo le cose a posto con una gran doppietta. Il suo lo ha fatto con gli interessi. Bomber!

1’ st FINIZIO 6. Entra bene in partita, facendosi vedere anche in costruzione. Non “partecipa” ai gol subiti.

1’ st MONTANARI 4.5. Ingenuo nell’ammonizione lampo dopo essersi lasciato sorprendere al limite dell’area, ancora peggio nel doppio giallo nel finale. Imperdonabile per uno della sua esperienza portare a casa una squalifica a gara praticamente finita.

1’ st CIGLIANO 6. Bell’impatto e un tempo incoraggiante, anche se dopo il 4-2 come tutti accusa il colpo.

30’ st PETROVIC sv. Il quarto d’ora della disperazione con altri due compagni d’attacco.

43’ st VAN RANSBEECK sv.

CIOFFI 5. Aveva chiesto il coraggio e la spensieratezza delle prime giornate e dopo la timidezza iniziale pareva averli ritrovati. Con il triplo cambio all’intervallo sistema le cose, i suoi ragazzi riagguantano il Modena e parevano avere a portata di mano il ribaltone, quando la dea bendata ha chiuso entrambi gli occhi nel 3-2 beffa. Nonostante tutto, c’è stata la chance del 3-3 e solo la doppietta di Di Grazia con il tridente della coraggiosa disperazione in campo ha tagliato davvero le gambe. L’altra faccia della medaglia è la grande fragilità della fase difensiva: fra errori individuali e ripartenze figlie di un centrocampo in cui la parola filtro è quasi un eufemismo si è arrivati a 13 gol presi in 7 gare. Un’enormità per chi vuole salvarsi, quasi due a partita. Con la trasfertite che fa il paio con quella dello scorso anno (un solo punto in quattro sfide lontano dal Neri e tre sconfitte di file), un hurrà che manca da sei turni e il ritorno in zona playout. Stringere i bulloni!, please!

Nicola Strazzacapa