Le nuove sneaker MWC regalate a Niccolò Antonelli

Dopo successo dello zaino disegnato da studenti del Polimoda di Firenze e lanciato in occasione dell’evento Blancpain a fine giugno, dalla collaborazione con Pollini è stata lanciata in occasione del MotoGP una linea di sneakers “brandizzate” Misano World Circuit.

Un paio è stato regalato oggi, sabato 14 settembre, da MWC al pilota di Cattolica Niccolò Antonelli (Moto3 Squadra Corse Sic), alla presenza del Presidente Santa Monica spa, Luca Colaiacovo, e al Managing Director MWC, Andrea Albani, insieme a Simone Badioli, AD Aeffe spa, e Marco Piazzi, Direttore Generale di Polllini spa.

Gli stand del Merchandising MWC si arricchiscono così ogni anno di nuovi prodotti, come lo zainetto e le scarpe MWC, grandi novità di quest’anno.

In occasione della gara presso i negozi del merchandising sono in vendita le copie del libro “Pulsioni “ sul fenomeno del motociclismo, di Laura D’Amico presentato lunedì 10 a Riccione in Piazzale Ceccarini.

I PARTNER COMMERCIALI

Anche quest’anno le Aree Hospitality per i partner commerciali sono full.

Dai fedelissimi come Red Bull e Mapei – azienda che partecipa alla MotoGP dal primo anno della sua edizione, il 2007 – alla Coca Cola-Monster, Liomatic, Vulcangas, la Squadra Corse SIC, Fiftyone Management (di Michele Pirro) con lo sponsor Garage 51, Gresini Racing e, naturalmente la Colacem Financo, holding delle famiglie Colaiacovo, attiva nel core-business della produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo, oltre che nei trasporti e in settori diversificati. Il Gruppo Financo, proprietario del Santamonica ha portato negli anni l’impianto nell’élite internazionale e prevede l’imminente avvio di un nuovo piano industriale con ulteriori interventi sulla struttura, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tra i nuovi partner annuali si annovera Forini – gestore da pochi mesi del distributore di benzina all’interno del circuito con marchio Acton1 – e Rimini Marcar fornitore delle official cars del Circuito, oltre ai consolidati partner annuali Dainese e GoodYear Dunlop.

Prosegue la collaborazione del MWC con Summertrade per i servizi di catering e con Scai Hitachi, azienda di produzione di escavatori e pale gommate e sponsor del Team Sic 58 Squadra Corse, che ha scelto MWC per un meeting aziendale che si tiene oggi, sabato 14.00 settembre, nell’area Hospitality Riviera.

Tornano Ecosuntek e Birra Flea, come la società AD Consulting leader nel settore informatico e, dopo un solo anno di assenza ma anche questa presente sin dalla prima edizione del MotoGP, Smurfit Kappa, una delle più importanti aziende di imballaggi di cartone a livello mondiale.

Per la prima volta a Misano, la Triumph Motorcycles, che lunedì 16 settembre utilizzerà una sala della palazzina del paddock per un Dealer Meeting.

Anche IBM, dopo la convention del 2018, torna la domenica con ospiti, SKY TV con due hospitality, Banca Azimut,e, altra novità 2019, la presenza di Valsir azienda bergamasca operativa nel settore della termoidraulica.

Il 2019 ha segnato l’avvio della nuova partnership con Green Power Systems, azienda di Caprazzino di Sassocorvaro (PU) leader nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni.

Fondamentale, infine, la preziosa collaborazione del Colorificio Sammarinese, col suo particolare prodotto Samoline, vernice unica al mondo che viene utilizzata sui cordoli, le vie di fuga e le griglie di partenza in più di 50 circuito nel mondo. Colorificio Sammarinese fornisce dal 2000 a Santa Monica S.p.A. Samoline, il prodotto omologato FIM per disegnare grafiche orizzontali negli autodromi di tutto il mondo senza rinunciare alla sicurezza e alla performance poiché in pista garantisce al pilota lo stesso grip in ogni condizione, su terreno asciutto come su bagnato. Samoline ha definito un nuovo standard di sicurezza per gli autodromi di Moto GP, Superbike, Endurance e Formula 1. È l’unico prodotto al mondo che permette di creare #Rideoncolors, il progetto nato nel 2017 dal genio di Aldo Drudi che ha dato vita alle meravigliose e coloratissime grafiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini ultimato quest’anno con un intervento dedicato a Valentino Rossi.