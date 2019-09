La Scuola Vela dello Yacht Club Rimini vince il Trofeo Panzavolta di Ravenna

I ragazzi della scuola vela dello Yacht Club Rimini vincono il Trofeo Panzavolta di Ravenna.

Sabato 14 settembre i ragazzi della scuola vela riminese hanno partecipato per la seconda volta al Trofeo “A. Panzavolta” organizzata dal circolo velico ravennate.

I piccoli velisti, dopo 6 anni di egemonia del circolo che ospita la regata, hanno portato a casa l’ambito Trofeo e l’allenatore Alessandro Collinucci ha vinto la sfida tra istruttori.

Il trofeo “A. Panzavolta” è dedicato ai soli allievi delle scuole vela di tutta la riviera romagnola e la scuola “Yacht Club Rimini” era rappresentata da 6 allievi accompagnati dagli istruttori Alessandro Collinucci e Francesco Zimelli.

Il Trofeo Panzavolta è stato assegnato alla Scuola Vela di Rimini che ha ottenuto il miglior punteggio grazie al risultato dato dalla somma dei piazzamenti dei suoi primi tre timonieri delle due categorie: cadetti under 9 (Federico Grisar, Emma Agostini, Mia Agostini) e cadetti under 12 (Amedeo Costanzi, Marco Baroni, Alice Piattelli).

Un grande successo per la scuola vela dello Yacht Club Rimini che in soli due anni è riuscita a posizionarsi nelle prime posizioni nella categoria OPTIMIST, la più diffusa imbarcazione al mondo per bambini dai 6 ai 15 anni.

L’attività della Scuola Vela continuerà anche nel periodo invernale ed insieme alla squadra agonistica porta avanti il sogno di questi piccoli riminesi di diventare grandi velisti.

Di seguito la classifica:

1. YACHT CLUB RIMINI 80 punti

2. C.V.RAVENNATE. 85 punti

3. C.N.SAVIO. 109 punti

4 C.N.RICCIONE 139 punti

5 S.V.CERVIA 167 punti

6 C.V.PUNTA MARINA 172 punti

7. C.N.A.V.CERVIA 191 punti

Regata istruttori:

Alessandro Collinucci

Bicio Marzocchi

Nicola Bissi