L.R. Vicenza-Rimini: diretta testuale

L.R. VICENZA-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza)

IL TABELLINO

L.R. VICENZA:

RIMINI:

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

ASSISTENTI: Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

CRONACA E COMMENTO

Per la 4a giornata di campionato il Rimini fa visita al Vicenza, una delle compagini favorite alla vittoria del girone B. Le due squadre dopo i primi tre turni sono appaiate a quota cinque in classifica. In casa romagnola è sulla via del recupero ma non ancora a disposizione Arlotti; non sono stati convocati neanche Montanari e Pari. Il tecnico dei padroni di casa, Di Carlo, recupera Pontisso.

Il 5 settembre sono decorsi i 100 anni dalla nascita di Romeo Menti, tragicamente scomparso nella tragedia di Superga e al quale è intitolato lo stadio di Vicenza. Le celebrazioni sono in programma oggi: alle 16:00 verrà organizzata una cerimonia all’esterno dell’ingresso della tribuna centrale dove verrà affissa una targa. Oltre alla dirigenza della società biancorossa, saranno presenti il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e Cristiano Menti, figlio di Romeo, oltre ad alcuni parenti e familiari. Sul campo sarà posizionato uno striscione con l’immagine di Romeo Menti, striscione che sarà poi affisso nel settore Distinti.

La vigilia del tecnico del Rimini FC, Renato Cioffi.