ITF Futures Cairo: De Rossi costretto al ritiro

Si ferma agli ottavi la corsa di Marco De Rossi nel torneo ITF Futures de Il Cairo (15.000 dollari di montepremi).

L’atleta sammarinese, dopo l’ottimo esordio di martedì che lo aveva visto vittorioso in tre set sul georgiano Themaladze, è stato eliminato dallo spagnolo Vidal Azorin. A pesare sulla sconfitta il riacutizzarsi di un problema al polso che affligge da un po’ di tempo De Rossi. Il ventiduenne biancazzurro ha provato a stringere i denti per un set (perso 6-2), ma si è visto poi costretto al ritiro.

Ora per lui si prospetta un breve periodo di stop per tornare competitivo in vista degli ultimi appuntamenti sul cemento dell’anno.