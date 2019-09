Informazione e promozione turistica. Solo una candidatura a Rimini

Due offerte arrivate ma una non ha superato la soglia di sbarramento. Così ne resta solo una in campo per la Destination Management Company (DMC) chiamata a gestire i servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e promo-commercializzazione e destination marketing a Rimini. Lo ha deciso venerdì la Commissione dopo l’apertura delle buste. L’offerta esclusa è quella presentata da Itur ideazione Studio Wiki. Sono in corso le verifiche di congruità invece su quella del raggruppamento temporaneo di imprese Rimini Welcome, composto da Promozione Alberghiera, Ieg, Destination Services, Adria Congrex, Summertrade.

L’appalto prevede che la società che verrà selezionata svolga le seguenti attività, in un arco temporale di 3 anni:

a) ricerca e innovazione;

b) marketing, promozione e sviluppo dei prodotti;

c) informazione e accoglienza turistica;

d) leadership e coordinamento, partnership e team building;

e) relazioni con la comunità locale.