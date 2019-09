Incidente tra auto e scooter al Borgo San Giuliano, grave un 57enne

La dinamica è al vaglio della polizia Locale di Rimini, ma l’impatto tra uno scooter Honda Sh con in sella un 57enne e una Fiat Panda, avvenuto questa mattina in via Matteotti inotnro alle 11, è stato violento. A tal punto che lo scooterista è stato trasportato in eliambulanza, in codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. Auto e scooter procedevano entrambi nello stesso senso di marcia, in direzione Ravenna, quando per cause ancora in corso di accertamento l’Honda Sh ha impattato contro la fiancata sinistra dell’utilitaria.

Il 57enne è stato sbalzato sull’asfalto, avendo la peggio. Immediati i soccorsi da parte del 118, poi il successivo trasferimento a Cesena. Il traffico è andato in tilt per circa un’ora, prima di ritornare alla normalità.