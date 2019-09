Incidente nel sottopasso di via Lagomaggio. Grave ciclista

Grave infortunio in bici per un 45enne. Il ciclista, attorno alle 13,30, stava passando nel sottopasso di via Lagomaggio a Rimini quando è rovinato a terra, per cause in corso di accertamento. Al momento non si segnala il coinvolgimento di altri mezzi.

L’uomo è stato portato con codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto l’ambulanza e l’auto medicalizzata. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale. All’arrivo in ospedale è parso chiaro che l’uomo aveva bevuto parecchio.