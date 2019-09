Il Rimini FC dopo un annuncio web: nessuna selezione da parte della società biancorossa

In merito a un fantomatico annuncio apparso su un noto portale di inserzioni, circa una non meglio precisata selezione di giovani atleti, al termine del quale si invitano gli interessati a inviare il proprio curriculum a segreteria@riminifc.it, la società biancorossa comunica quanto segue:

• il Rimini F. C. non ha mai organizzato la suddetta selezione, dunque la società è del tutto estranea alla vicenda;

• tutte le comunicazioni del Rimini F. C. avvengono esclusivamente attraverso i canali ufficiali;

• il Rimini F. C. diffida chiunque dall’usare impropriamente il proprio nome e i propri riferimenti, dovendo diversamente procedere a tutela della società nelle competenti sedi.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.