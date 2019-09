I colori dell'autunno di Giardini d'Autore

Un fine settimana dove i colori, i profumi, i sapori dell’autunno potranno essere ammirati e assaporati con la nuova edizione di Giardini d’Autore. Dal 20 al 22 settembre a fiorire saranno l’area tra Castel Sismondo e il teatro Galli, che sarà abbracciato in entrambi i lati ma anche la nuova arena Francesca da Rimini. Manca all’appello il castello, in questo periodo non utilizzabile per i lavori in corso. Un’edizione ispirata a Federico Fellini a pochi mesi dal gennaio 2020, anno del centenario della nascita del regista: anche il manifesto è un omaggio al maestro del cinema italiano, con le scimmie che richiamano l’immaginario felliniano, dalla celeberrima sequenza di Ginger&Fred fino alla caricatura, dai tratti animaleschi, del compagno di genio Pablo Picasso.

Tra le novità un bosco cittadino e un farm market, un mercato contadino che è anche scuola dove il cibo è protagonista dalla terra al piatto

Saranno quasi un centinaio gli espositori, provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero con proposte di ogni tipo: dalle piante aromatiche e per l’orto in varietà curiose ed insolite alle piante commestibili, da bulbi, semi e graminacee a bonsai, aceri e ortensie, dalle rose antiche e moderne alle piante acquatiche, dai peperoncini provenienti da ogni parte del mondo ai frutti antichi, dalle zucche ornamentali agli agrumi storici, dalle dalie alle echinacee.

Spazio anche ai laboratori con i vivaisti che terranno più di quindici corsi, tutti gratuiti, dedicati ai segreti del giardinaggio e delle piante di cui sono più esperti. A loro si affiancheranno gli artigiani che accompagneranno appassionati e curiosi alla scoperta delle tecniche di decorazione floreale, della lavorazione del fil di ferro, dell’incisione o della calligrafia..

Torna lo spazio Imparare dalla Natura, in collaborazione con Hera, dedicato ai giardinieri di domani con laboratori di giardinaggio, favole animate, corsi sulla realizzazione dell’orto e tanti appuntamenti verdi; I Progettisti che sono ancora a disposizione del pubblico sul loro furgoncino per firmare progetti verdi ‘on the road’; Barfum accompagna i visitatori in un giro del mondo in 80 profumi insieme ai migliori nasi; la blogger e autrice di ricette veg Federica Gif di mipiacemifabene sarà protagonista di un incontro speciale per spuntini gustosi, salutari e liberi da zucchero per palati di tutte le età; Ubisol guiderà una ‘rivoluzione verde’ con il progetto di una casa a impatto zero; l’associazione fotografica T.Club con il progetto Ritratto di città – Mapparimini racconta il cambiamento del paesaggio urbano di Rimini sui volti dei suoi abitanti e del pubblico di Giardini d’Autore; ogni pomeriggio insieme a Michela Cesarini di Discover Rimini si esplora la città sotto un nuovo punto di vista.

Giardini d’Autore poi continua anche oltre Giardini d’Autore con gli appuntamenti del circuito #OffGiardinidautore un calendario di eventi in città. Sabato pomeriggio dalle 17:30 i percorsi d’arte portano alla Galleria Zamagni con il vernissage della mostra “Cecchini Guarda Cecchini Zoom” Il realismo dell’illusione mentre sabato sera alle 21:30 nella suggestiva cornice della Cappella Petrangolini il pianista Davide Tura, che sarà protagonista anche di uno show dentro il Castello nel pomeriggio di venerdì, si esibirà con le sue ‘Note visionarie in Giardino’, un racconto in musica del dialogo tra Fellini e Dalla.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.giardinidautore.net

INFO E PROGRAMMA:

Giardini d’Autore a Castel Sismondo – Piazza Malatesta Rimini

Venerdì 20, Sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9:30 alle 19:30

Ingresso giornaliero: 4 euro – abbonamento weekend 3 giorni: 8 euro- gratuito under 16.

Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore

Info e programma: www.giardinidautore.net | www.facebook.com/giardini.dautore