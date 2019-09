Finisce il fermo pesca. Da martedì torna il pesce fresco

E’ prevista per martedì 10 settembre la riapertura totale della pesca dell’Alto Adriatico. Dopo il fermo pesca tutte le barche della marineria tornano in mare e questo riempirà di pesce i banchi del mercato coperto e delle pescherie. “I nostri banchi – spiega il Consorzio degli Operatori del Mercato Centrale Coperto – torneranno ad essere ricchi di pesce fresco del nostro mare in tutte le sue varietà“.