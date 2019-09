Elisabetta Badioli rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati Europei Cadetti

Elisabetta Badioli, tesserata nel Taekwondo Olimpic Cattolica, rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati Europei Cadetti, che si svolgeranno a Marina D’Or, in Spagna.

Parla il maestro Davide Berti: “una stagione da incorniciare quella di Elisabetta vincitrice di diversi tornei italiani, oro al torneo internazionale Slovenia Open, terza alla President Cup in Germania, terza al Luxori Open e prima ai campionati italiani a Riccione, e ancora prima alla Dream Cup per squadre regionali a Roma. Elisabetta è stata convocata per due settimane, in agosto, a Mesagne nella palestra più titolata d’Italia, del direttore tecnico Cadetti che annovera anche il campione olimpico Carlo Molfetta, per poi essere convocata il prossimo 23 settembre al Centro di preparazione Olimpico “Giulio Onesti” di Roma e partire con la nazionale dal 1 al 4 ottobre, gareggiando nella categoria 37 kg. Sono sicuro che con la sua determinazione e classe porterà a casa un risultato positivo”.

Elisabetta classe 2006 abita a Pesaro ma si allena tre volte a settimana a Cattolica nella palestra comunale di via Del Porto e tre volte a Riccione nella palestra Play Hall di viale Carpi.