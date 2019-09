Due finali di specialità al Campionato Assoluto per il riminese Thomas Grasso

Durante il week end del 14/15 settembre è andato in scena a Meda il Campionato Assoluto di ginnastica artistica maschile e femminile, gara regina del calendario nazionale che ha visto in campo i migliori ginnasti del Team Italia e i migliori ginnasti specialisti nelle varie discipline.

In pedana per la Polisportiva Celle, anche se in forza quest’anno alla Nardi Juventus di Porto San Giorgio, il ginnasta Thomas Grasso, quasi diciannovenne, convocato dal Direttore Tecnico Nazionale, per gareggiare nelle specialità Volteggio e Corpo Libero.

“Impegnativa per Thomas la preparazione per questo evento di fine estate che lo ha visto allenarsi sugli esercizi anche durante le vacanze, periodo nel quale solitamente si studiano i nuovi elementi – sostiene l’allenatore Pietro Di Pumpo –, ma Thomas lo ha affrontato bene, portando a termine gli obiettivi che ci eravamo preposti e presentando un programma di gara degno di stare su un palcoscenico del genere”.

Ed il premio per tutto questo impegno è subito arrivato, regalando al ginnasta riminese la qualificazione alle due finali di specialità ottenute dopo il primo giorno di gara.

Andando per ordine, sabato 14 si è svolta la gara di qualificazione dove tra i ginnasti che hanno presentato il programma alla round ( 6 attrezzi) si è deciso chi fossero i 3 migliori d’Italia, incoronati dal Presidente della Federazione Ginnastica Gherardo Tecchi e stiamo parlando del vincitore per la 4° volta consecutiva, Ludovico Edalli, seguito da Nicolò Mozzato e Lorenzo Galli.

Nello stesso contesto, anche tutti gli specialisti cercavano di guadagnarsi le finali agli attrezzi dei migliori otto per poter gareggiare il giorno seguente e Thomas ce l’ha fatta centrando addirittura la qualificazione al volteggio con il 3° miglior punteggio e quella del Corpo Libero con l’inaspettato 8° posto su un totale di 38 ginnasti convocati. Inutile sottolineare il valore di queste prestazioni, messe in campo tra ginnasti che oltre a questo, vivono il mondo ginnico internazionale già da diverso tempo e tra i quali, il giovane Thomas è emerso in punta di piedi, ma a testa alta.

La domenica, la gara si è accesa anche per la presenza della ginnastica femminile, il livello portato dai ginnasti era altissimo, anche in vista degli imminenti Campionati del Mondo che varranno come qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokio 2020, ma Thomas non si fa condizionare e con un prestigioso 13,400 entra in pedana al Corpo Libero e guadagna una posizione rispetto alla gara del giorno giungendo 7°.

Non riesce a rimanere abbastanza concentrato, invece durante la 5° rotazione al volteggio, il suo attrezzo migliore, dove, purtroppo nel primo dei due salti (uno yurchenko teso con due avvitamenti e mezzo) incappa in una spiacevole caduta che gli costa un punto netto, con il quale (facendo media con il 2°) si sarebbe piazzato sul podio invece che 8°. Un po’ di rabbia, ma pur sempre la gioia di averci provato, di aver portato in gara un salto che in pochi fanno e che fa spiccare le doti di chi gli avvitamenti li sa fare da Re!

Nessuna recriminazione, ma solo grande gratificazione per Simone Grasso, neo Presidente della Polisportiva Celle che ha visto il nome di un suo ginnasta inserito in un contesto così importante e che spera sia il primo di una lunga serie.