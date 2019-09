Domenica dalle 15:00 su Radio Icaro (92FM) la 2a puntata di "92° minuto"

La prima puntata è stata un successo. Torna domenica, in diretta dalle 15:00 alle 18:00 su Radio Icaro (92FM) e in streaming su www.radioicaro.com “92° minuto”: tutto il calcio del nostro territorio minuto per minuto.

Risultati in tempo reale dalla serie A alla Seconda Categoria e collegamenti in diretta dai campi con corrispondenti speciali, tra cui tre presidenti. Questa domenica saranno ben 19 i campi coperti.

In studio Giuseppe Colonna.