Denise Camporesi si fa ispirare da Figaro

Dopo la pittura impressionista con cui ha abbellito uno scrostato muro di via Cairoli la pittrice riminese Denise Camporesi torna all’opera per le vie del centro, questa volta andando ad abbellire di un suo quadro la bottega di uno storico barbiere in piazza Cavour. La rappresentazione, in seppia e pastello, è Figaro intento nel suo lavoro. Ancora una volta la pittrice ferma un istante e gli dà vita, attraverso il suo pennello intenso e delicato allo stesso tempo.

Così lo descrive lo storico Ernesto Paleani:

Nell’arte ogni rappresentazione figurativa è sempre legata ad elementi che devono sorprendere l’osservatore. Denise Camporesi continua a sorprendere. Il suo Figaro ci fa entrare piano piano in un mondo artigiano che con la abilità delle mani e la creazione di forme nel taglio dei capelli da gioia e piacere all’avventore. Il tocco nella creazione delle forme, il tratto deciso, l’espressione figurativa sono gli elementi che hanno dato vita a quest’opera. Ecletticità delle sue opere rende Denise una importante pittrice in continua crescita artistica.