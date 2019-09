De Rossi agli ottavi nel torneo ITF Future del Cairo

Vittoria all’esordio per Marco De Rossi nel torneo ITF Future del Cairo, evento con montepremi 15mila dollari in svolgimento sui campi in terra battuta del Al-Solaimaneyah Tennis Center.

Il ventiduenne tennista biancazzurro ha superato in tre set il georgiano Tkemaladze (3-6 6-2 6-2) nel primo turno del tabellone principale. Domani, sulla strada per i quarti di finale, De Rossi troverà lo spagnolo Vidal Azorin, testa di serie numero 8 del seeding.