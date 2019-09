Coppa Italia D: Savignanese Matelica 2-1

SAVIGNANESE-MATELICA 2-1

IL TABELLINO

Savignanese: Mordenti, Battistini (36’ st Mantovani), Tisselli, Tamagnini, Brighi (15’ st Guidi), Cristiani, Castellano (3’ st Jassey), Luzzi, Giacobbi (27’ st Turci), Miori, Manuzzi R. (40’ st Gadda). A disp.: Ambrosini, Cola, Manuzzi F. Longobardi. All. Farneti.

Matelica: Urbietis, Di Renzo S., Di Renzo A., Bordo, Pupeschi, Demoleon, Severini (1’ st Moretti), Rinaldi (23’ st Croce), Tomassini (33’ st Leonetti), Massetti (11’ st Bugaro), Peroni (1’ st Barbetta). A disp.: Bigliardi, Visconti, De Santis, Barbarossa. All. Battistini.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Assistenti: Papa di Chieti e Carella di L’Aquila.

Reti: 31′ Tomassini, 32′ Miori, 86’ Luzzi.

Espulso: Miori al 94′ per doppia ammonizione.

Ammoniti: Battistini, Miori, Severini.

Note: spettatori 150 circa, recupero 0’ pt, 5’ st ; corner 5/4.

CRONACA E COMMENTO

Su un campo molto pesante la Savignanese batte il Matelica (società detentrice del titolo 2018-2019) e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia di serie D. La formazione di casa è scesa in campo con diversi titolari in panchina, ma chi ha giocato ha dato l’anima.

Cronaca: al 23’ Luzzi recupera palla ma il portiere in uscita lo anticipa.

Al 29’ cross di Rinaldi, colpo di testa di Tomassini, traversa.

Al 31’ Matelica in vantaggio: lancio di Massetti, Tomassini anticipa tutti e batte Mordenti.

Al 32’ la Savignanese pareggia, Riccardo Manuzzi effettua un assist per Miori, tiro all’incrocio e il portiere ospite è battuto.

A inizio ripresa il Matelica getta nella mischia Barbetta e Moretti al posto di Peroni e Severini. Anche Farneti tenta la carta Jassey al posto di Castellano.

All’8’ Tamagnini con un diagonale dal limite impegna Urbietis.

Al 14’ Mordenti esce su Moretti, poi Bugaro mette un bel pallone in area per Tomassini che da ottima posizione non aggancia la sfera.

Al 22’ Riccardo Manuzzi dal limite impegna seriamente il portiere del Matelica che respinge con un volo plastico. Al 27’, dopo una bella azione sulla sinistra, la palla giunge a Bordo che da distanza ravvicinata calcia incredibilmente alto.

Al 37’ punizione di Manuzzi R., la barriera devia e Urbietis compie un miracolo.

Al 41’ Savignanese in vantaggio: Tamagnini serve Luzzi, entra in area e calcia a rete, il portiere non trattiene e la palla rotola in porta nonostante il tentativo estremo di un difensore ospite e dello stesso Urbietis.

Al 48’ Mordenti in volo plastico para una conclusione di Barbetta. Fa festa la Savignanese.

Ufficio Stampa Savignanese