Colonnella-Accademia Riminicalcio VB 2-4

ASD COLONNELLA RIMINI-ACCADEMIA RIMINICALCIO VB 2-4

ASD COLONNELLA

1. DE PAOLI (sost al 45 dal n. 12)

2. SAPUCCI – amm-

3. GUEKA

4. GORIZIA – CAP –

5. CACIOLI – Amm-

6. PIZZIGALLI (sost al 75 dal n. 15)

7. LEARDINI (sost al 755 dal n. 16)

8. ORLANDI (sost al 80 dal n. 13)

9. SIRENA

10. DENTE ALEX –vc-

11. GIANI AMM+AMM

12. DENTE MATTIA

13. TOSI

14. GHINELLI

15. SEMPREINI

16. ILIEV

17. VERDISHI

ALLENATORE PATERNO P.PAOLO

ACCADEMIA RIMINICALCIO VB

1. MASINI

2. DELLA ROSA – amm-

3. SERAFINI

4. TEZZELLE (sost al 75 con il n. 15)

5. PRUNELLA – AMM-

6. MARCHETTI – CAP –

7. SARTINI (sost al 70 con il n. 19)

8. VIATLI – VC-

9. POZIELLO (sost al 70 con il n. 17)

10. TKACHUK

11. MORETTI (sost al 78 con il n. 18)

12. DENTE

13. LUALDI

14. FABBRI

15. FABBRI

16. MONTIRONI

17. GARETTI

18. PACI

Arbitro: MANUELE BOLDRINI di Rimini.

Reti: Moretti al 37°, Sartini al 43°, Dente Alex al 45°, Giani al 65°, Paci al 70°, Sartini all’80°.

CRONACA

Primi quindici minuti di studio sino al tiro sulla base del palo di Vitali che scuota la retroguardia della Colonnella. Iniziano le schermaglie vere con continui capovolgimenti di fronte, ma è sempre l’Accademia che mette alla prova le coronarie dei padroni di casa quando Tezzele tira da posizione centrale ma la sua bordata è appena sopra alla traversa. Si capovolge i fronte di gioco con la Colonnella che al 33° si porta in area avversaria e affida l’ultimo tiro ad Alex Dente, Masini è attento. Passano solo pochi minuti e l’Accademia passa in vantaggio con un’azione ubriacante in slalom di Marchetti che si fa largo in area e beffa il portiere di casa per il gol dello 0-1.

Al 43′ l’Accademia raddoppia: Sartini mette a sedere il portiere per lo 0-2. La Colonnella non ci sta e dopo solo due minuti Alex Dente, ben servito da un compagno, inventa un rasoterra fulminante che accorcia le distanze (1-2).

Il secondo tempo parte con la Colonnella che sembra ritrovare le forze per pareggiare e sin dai primi minuti mette a dura prova il portiere avversario. Al 10′ minuto Giani con un’azione travolgente pareggia 2-2. Ma sull’onda dell’entusiasmo si fa espellere, lasciando così i compagni in dieci.

L’Accademia si scuote e comincia a macinare gioco, specie per l’inserimento dello scatenato Paci che su un calcio

d’angolo devia la palla in rete per il 2-3. La Colonnella prova a reagire, ma a questo punto vengono fuori le qualità della squadra avversaria che con Poziello, ottimamente servito da Paci, mette in cassaforte il risultato al 75′: 2-4. A nulla valgono le generose incursioni su contropiede dei ragazzi di Paternò, anche perché Masini sfodera due ottime parate che chiudono la saracinesca sino al fischio finale.

Vito Gravina

Addetto stampa Colonnella