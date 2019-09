Circuito SideSpin: dal 20 al 22 settembre si recupera la tappa al TennisPark San Lazzaro

Un altro intenso fine settimana all’insegna di volée, bandeja, globo e smash. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre sui campi del TennisPark San Lazzaro viene infatti recuperata la tappa del Circuito SideSpin di padel che era stata rinviata causa maltempo a metà maggio (iscrizioni: tennis.sanlazzaro@gmail.com , per informazioni tel. 051 453384).

Il Circuito SideSpin, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino prettamente specializzato in questo sport, prevede 14 tappe con gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – e il suo calendario da febbraio a novembre tocca praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti, per culminare poi nel Master finale a fine novembre all’I-Padel Ravenna.

L’appuntamento a San Lazzaro lancia la volata autunnale, decisiva per la qualificazione a Master, visto che si giocherà poi praticamente ogni week-end fino al clou che chiuderà l’edizione 2019.

La decima tappa del circuito SideSpin si svolgerà infatti dal 27 al 29 settembre sui campi del Tc New River Piacenza: per informazioni e iscrizioni (entro il 25 settembre) 340 5800619.

QUATTORDICI TAPPE PIU’ IL MASTER FINALE – Il circuito regionale SideSpin 2019 di padel presenta ben 14 tappe più il Master Finale. Ecco l’elenco completo delle prove in calendario:

8-10 febbraio Faenza Padel ssd

22-24 febbraio Sabbione Padel Cesena

8-10 marzo Wonderbay San Marino

22-24 marzo Centro Padel Piacenza

18-20 aprile Misano Sporting Club

3-5 maggio Sun Padel Riccione

26-28 luglio Circolo Uptennis Torre Pedrera

6-8 settembre Centro Sportivo Biavati Corticella (Bologna)

20-22 settembre TennisPark San Lazzaro (tappa rinviata a maggio per maltempo)

27-29 settembre Tc New River Piacenza

4-6 ottobre Padel Club Riccione

18-20 ottobre Countryclub Castenaso (Bologna)

1-3 novembre Padel Project (San Pietro in Casale)

8-10 novembre Padel Cà Marta Sassuolo

22-24 novembre I-Padel Ravenna – Master finale