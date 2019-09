Cattolica Calcio S.M.-Recanatese, intervista al tecnico Emmanuel Cascione

Dopo aver conquistato il primo punto della stagione, domenica scorsa ad Agnone, il Cattolica Calcio S.M. si prepara ad ospitare la capolista Recanatese: tre vittorie nelle prime tre partite di campionato. Si giocherà allo stadio “Capanni” di Savignano sul Rubicone, domenica alle ore 15:00.

Con il tecnico dei giallorossi, Emmanuel Cascione, iniziamo dal pareggio sul campo dell’Olympia Agnonese.

“Il punto è stato importante più che altro per trovare certezze nostre a livello caratteriale, di spirito di gruppo, perché alla luce delle ultime partite l’esigenza era non disunirci nei momenti difficili e ad Agnone sotto questo aspetto è arrivata una bella risposta da parte della squadra. Era una partita abbastanza tesa per tutte e due le squadre. I nostri avversari giocando in casa potevano avere qualcosa in più da perdere. Dopo la disattenzione che ha portato al loro vantaggio abbiamo reagito e abbiamo sofferto solo negli ultimi 15 minuti, in cui ci siamo abbassati un po’ troppo. Sono rimasto abbastanza contento della prestazione della squadra, che ha assorbito bene anche il cambiamento tattico: abbiamo giocato con la difesa a tre, mentre dall’inizio avevamo lavorato soprattutto con la difesa a quattro, e questo cambiamento non è stato facile”.

E ora la capolista.

“La Recanatese come tutti gli anni punta a un campionato di vertice: ha una squadra molto solida, che rischia poco ed è sempre attenta. Sarà una partita nella quale dovremo avere pazienza senza cercare per forza di spingere perché loro aspettano questo. Hanno un attaccante che in questa categoria fa la differenza e ti punisce (Pera, ndr), bisogna fare bene le due fasi. In serie D non penso ci siano squadre troppo superiori alle altre, quindi dobbiamo giocarcela fino alla fine. Non penso non si possano portare a casa i tre punti anche con la Recanatese”.

Ma i marchigiani non sono solo Manuel Pera.

“Il pericolo numero uno è chiaramente Pera, che è partito forte anche quest’anno, ma non è tanto il giocatore singolo: la Recanatese è una squadra che riesce a fare bene tutte e due le fasi: difendono tutti e attaccano con tanti uomini, è una compagine che sa come stare in campo e lo sta dimostrando”.

Tre assenti in casa Cattolica Calcio S.M.

“Domenica non ci saranno Som, Barellini e Merlonghi, che resterà fuori per un po’ di tempo per un problema alla spalla. Ma domenica chi è entrato ha fatto bene, anche Moroni quando ha sostituito Merlonghi è entrato bene, ci ha dato una grossa mano”.