Cattolica Calcio S.M.-Atletico Porto Sant'Elpidio: diretta testuale

CATTOLICA CALCIO S.M.-ATL. PORTO S. ELPIDIO 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

CATTOLICA CALCIO S.M.: Aglietti, Guglielmi, Fabbri, Gaiola, Barellini, Berra, Moroni, Stallone, Rizzitelli, Merlonghi, Cisse. A disp.: Cuomo, Maggioli, Gabrielli, Pasquini, Gasperoni, Battistini, Nsingi, Croci, Bernardi. All. Cascione.

ATL. PORTO S. ELPIDIO: Gagliardini, Frinconi, Tereziu, Nicolosi, Borgese, Monserrat, Fermani, Miccoli, Maio, Mandolesi, Ruzzier. A disp.: Giachetta, Manoni, Gelsi, Mazzieri, Raffaeli, Orazi, Cantarini, Marcantoni, Cuccu. All. Mengo.

ARBITRO: Sig.ra Bianchi di Prato.

ASSISTENTI: D’Alessandris di Frosinone e De Simone di Roma1.

RETI:

AMMONITI: Frinconi, Ruzzier.

NOTE. Corner: 4-4.

CRONACA E COMMENTO

La prima “casalinga” del Cattolica Calcio S.M. è allo stadio “Mazzola” di Santarcangelo. I giallorossi, reduci dalla battuta d’arresto di Matelica all’esordio, ospitano il Porto S. Elpidio, che invece nella prima gara di campionato si è imposto nettamente sul Real Giulianova.

Cattolica in maglia biancorossa, in bianco con i bordi neri gli ospiti.

La partita. Si gioca. Al 6′ Gaiola avanza e una volta al limite dell’area calcia, sfera lontana dai pali difesi da Gagliardini.

Al 7′ doppio palo per il Porto S. Elpidio: il tiro di Ruzzier centra il legno, la sfera tocca la schiena di Aglietti e carambola nuovamente sul montante.

Al 12′ Mandolesi frana a terra in area dopo un contatto con Barellini. L’arbitro fa proseguire ed il difensore giallorosso sgrida il numero 10 ospite.

Al 17′ prima la signora Bianchi di Prato assegna un rigore al Cattolica, poi si avvede della bandierina alzata del guardalinee e fischia il fuorigioco.

Due minuti dopo è Merlonghi a lamentarsi per un contrasto in area, questa volta l’arbitro lascia proseguire.

Al 19′ il colpo di testa di Cisse è parato senza affanni da Gagliardini.

Al 23′ Merlonghi sfonda a sinistra e mette in mezzo, Cisse può calciare da due passi, ma la sua battuta è debole, poi il giocatore cattolichino nel tentativo di colpire il pallone colpisce il portiere avversario, che resta a terra.

Al 26′, sul secondo corner dei marchigiani, Monserrat colpisce di testa, sfera oltre la traversa.

Al 27′ Maio si libera bene in area, ma il suo traversone basso non trova compagni.

Al 33′ bella azione del Porto, con Fermani che manda al tiro Mandolesi, Aglietti risponde presente, respingendo.

Al 35′ Cisse ruba palla a Borgese, si sistema il pallone e va al tiro, deviato in angolo. Sugli sviluppi Berra impatta di testa, nulla di fatto.