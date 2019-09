Bonafede vince il "derby" con Bravetti e centra le semifinali nel 2a cat. di Ravenna

Proseguono gli impegni su più fronti per gli allievi della San Marino Tennis Academy.

Nei quarti di finale del trofeo “Lappersid”, torneo nazionale di seconda categoria in dirittura d’arrivo sui campi del Circolo Tennis Zavaglia, a Ravenna, è andato in scena un derby fra due giovani che fanno base sul Titano: Paolo Bonafede (classifica 2.6, Tennis Chieti) ha superato per 6-4 6-1 il forlivese Diego Bravetti (2.8) staccando il pass per le semifinali, dove nella parte bassa del tabellone sfida il riminese Alberto Morolli (2.4, Ct Cervia), seconda testa di serie.

Intanto, nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra) dopo lo stop nel turno decisivo delle qualificazioni (con 2 match point non sfruttati) Andrea Picchione è uscito di scena al primo turno in doppio: sui campi del Forte Village, il giovane aquilano allievo di Giorgio Galimberti e Alessandro Ingarao hanno ceduto 7-5 6-3 ad Antonio Massara e Luca Potenza.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani