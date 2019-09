Assegnati i titoli giovanili di pesca al colpo. Al via il Mondiale Mare da Natante

Domenica mattina, al Lago di Faetano, si sono svolte le finali Campionati giovanili di pesca Under 12 e Under 18. Assegnato anche il Trofeo Sportinfiera 2019, nell’ambito dell’iniziativa del CONS andata in scena nel fine settimana.

Numerosa la partecipazione, nonostante la pioggia. Si conferma campione sammarinese di categoria Under 12 Tommaso Casadei, mentre il titolo Under 18 è stato vinto da Alessandro Ceccaroni dopo una serratissima lotta con Thomas Biordi.

Il giovane Alessandro di Gualdicciolo si è invece aggiudicato il trofeo Sportinfiera.

Dalla pioggia di Faetano al sole di Gallipoli, dove ieri si sono aperti i Campionati del Mondo Mare da Natante. A difendere i colori biancazzurri, impegnati nelle tre prove in programma domani, mercoledì e giovedì, saranno gli atleti John Bruschi, Bruno Zattini, Alessandro Antonini, Michele Bacciocchi e Federico Soldati.