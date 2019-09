Anche a Viserba i bambini in piazza per l'ambiente

Questa mattina a Viserba 204 bambini di nove classi della scuola elementare Flavia Casadei (quattro quarte e cinque quinte) hanno dato vita a un’iniziativa dedicata al clima. I bambini, con cartelli da loro realizzati, sono partiti dal plesso di via Morri e poi hanno sfilato sulle vie Polazzi, Dati e Curiel. In piazza Pascoli, un flash mob e un momento per parlare tutti insieme di ambiente e sostenibilità.

Un’iniziativa che rientra in un percorso sulla sostenbilità che la scuola Flavia Casadei ha intrapreso da tempo, sia a livello di sensibilizzazione che di iniziative concrete come scuola sostenibile.