All'Open Tourin Cup doppio oro della stella Matilde Galassi

Grande soddisfazioni per il Centro Karate Riccione già all’avvio della nuova stagione. Gli agonisti della società della Perla Verde erano impegnati su più fronti.

Matilde Galassi, la stella del CKR era attesa a Torino nell’Open Turin Cup di karate, come tappa di preparazione per gli appuntamenti internazionali che affronterà nelle prossime settimane. Una gara competitiva che vedeva affrontarsi le atlete di 25 nazionalità diverse. Matilde ha saggiato la forma con 11 Kata nelle categorie Junior e Senior. Dopo una partenza in sordina, l’atleta del Maestro Riccardo Salvatori ha messo il turbo, producendo un crescendo di performances che non hanno dato scampo alle avversarie. Oro in entrambe le categorie. Miglior partenza non si poteva aspirare.

Un’altra delegazione di atleti del Centro Karate Riccione ha risposto alla convocazione dalla Nazionale sammarinese di karate per partecipare al Campionato Europeo dei Piccoli Stati a Reykjavik, in Islanda. Leonardi Mattei, Alberto Copioli e Marco Raggini hanno conquistato un prestigioso argento nel Kata a squadre.

Marco Raggini si è ripetuto anche nel kata individuale, portando a casa ben due medaglie. Ottima prova anche di Ylenia Mami che nel kata individuale femminile ha chiuso con uno splendido bronzo.

La stagione del Centro Karate Riccione è partita confermando l’alto grado di competitività dei suoi atleti. Lo staff tecnico in estate ha svolto un prezioso lavoro di preparazione che sta già mostrando i suoi frutti.