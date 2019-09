Al via le iscrizioni per la seconda edizione del Festival di Rimini

Si sono aperte le iscrizioni alla 2a edizione del Festival di Rimini, concorso per Autori, Interpreti e, da quest’anno, per Cantautori e Band. Tante novità per la seconda edizione.

La prima riguarda appunto l’apertura del concorso ad una terza importante categoria di artisti, ovvero i cantautori e le band. La seconda importante novità riguarda la fase delle selezioni, che non si svolgerà più attraverso una scelta dei concorrenti online: tutti gli iscritti infatti si esibiranno in serate di selezione aperte al pubblico in locali del riminese. Altra novità riguarda la Finale che si svolgerà in due serate, esattamente il 27 e il 28 marzo 2020 al Teatro Galli di Rimini. Come nella prima edizione, tutti i brani finalisti saranno accompagnati dalla Grande Orchestra di Rimini Classica.

Il termine di iscrizione è fissato il 31 ottobre 2019. Tutte le info e i regolamenti sono scaricabili sul sito: www.festivaldirimini.it. Per info scrivere a info info@festivaldirimini.it.

Per quello che riguarda la sezione Autori e Interpreti la formula resterà la medesima della prima edizione: i dieci interpreti finalisti canteranno le dieci canzoni finaliste della sezione Autori. Diverso il percorso dei cantautori che potranno cantare le proprie composizioni per tutto il percorso del Festival.

Per i vincitori sono previsti premi in denaro, contratti editoriali e discografici e opportunità di partecipazione a eventi musicali.

Organizzato da Yourvoice Records e dall’Associazione Rimini Classica, con il patrocinio del Comune di Rimini, il Festival di Rimini non vuole essere solo una grande opportunità per gli interpreti e gli autori di canzoni, ma un appuntamento sempre più importante per la nuova musica italiana. Già si prospettano grandi novità per l’edizione 2021.