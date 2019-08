Wi-fi. La commissione europea premia Riccione

Un voucher del valore di 15.000 euro per l’implementazione del wi-fi in città. Il premio stato consegnato all’assessore al bilancio e ai sistemi informatici Luigi Santi del comune di Riccione. L’ente ha partecipato alla call che la Commissione Europea ha rivolto ai Comuni dell’Unione al fine di sviluppare le reti wi-fi.

La Perla Verde si è aggiudicata il premio previsto dal progetto WIFI4EU, l’iniziativa che promuove il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta l’assessore Santi – perché è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, per cui ringrazio i collaboratori del servizio informatico comunale che hanno immediatamente colto questa opportunità. L’importo che ci ha riconosciuto la Commissione Europea verrà utilizzato per implementare la rete wi-fi sul nostro territorio con una particolare attenzione ai quartieri”.

Il voucher è stato consegnato all’assessore da Ivan Scannapiecoro, delegato di INEA (Innovation and Networks Executive Agency) in rappresentanza della Commissione Europea. I Comuni dell’Unione premiati dalle prime due call del progetto sono 6.000 e si raggiungeranno gli 8.000 con la terza call per un budget totale pari a 120 milioni di euro.