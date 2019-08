Vis Pesaro-Rimini, tutte le info sui biglietti per la gara del "Benelli"

È attiva la prevendita per la sfida di Coppa Italia Vis Pesaro-Rimini in programma domenica 18 agosto, allo stadio “Benelli”, con inizio alle ore 20.30.

Ai tifosi del Rimini è riservata la Curva Ospiti, con capienza pari a 500 posti. I tagliandi potranno essere acquistati, al costo di € 8 intero e € 5 ridotto (ragazzi con età compresa fra gli 11 e i 14 anni, gli under 10 entreranno gratuitamente) on- line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita aderenti al medesimo circuito:

• Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

• Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

• Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

• Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

• Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

I biglietti del Settore Ospiti si potranno acquistare sino alle ore 19 di sabato e senza obbligo di Tessera del Tifoso. Il giorno della gara non saranno venduti tagliandi del medesimo settore.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.