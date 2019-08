Umberto Calcagno non si ferma e approda in semifinale nel trofeo "Gelateria 3 Bis"

Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il 4° trofeo “Gelateria 3Bis”, il torneo nazionale maschile di 4a categoria. In grande evidenza sui campi di casa Umberto Calcagno, ex giocatore della Rimini Calcio, che ha raggiunto le semifinali in compagnia di Adriano Iannello, Roberto Casadei (Ct Casalboni) ed Edoardo Borgogelli.

Quarti: Adriano Iannello (4.1)-Sandro Grossi (4.1) 6-3, 6-1, Roberto Casadei (4.1)-Fabrizio Cristoni (4.1) 6-0, 6-3, Edoardo Borgogelli (4.1)-Tomas Zannoni (4.1) 6-3, 7-6, Umberto Calcagno (4.2)-Nicolò Balducci (4.1) 6-3, 6-3.

Questa sera le semifinali, venerdì alle 20 la finalissima.