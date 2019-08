Tutti i vincitori del torneo nazionale giovanile "Australian"

Giorni roventi, in tutti i sensi, al Tennis Viserba dove questa mattina si è concluso il torneo giovanile Under 10-12-14-16 del Tennis Viserba ed intanto prosegue il torneo nazionale Open femminile.

Vediamo tutti i vincitori del torneo giovanile Australian.

Nell’Under 16 maschile vittoria del beniamino di casa, Massimiliano Perotti (n.2), su Francesco El Dakhloul (n.4) per 1-6, 6-3, 10-4.

Nell’Under 14 maschile successo di Pietro Vagnini (Ct Cicconetti, n.1) in finale su Jacopo Gamberini per 6-3, 7-5.

Bella doppietta di Chiara Bartoli (Ct Cesena) che ha vinto sia l’Under 12 in finale su Beatrice Lotti per 7-5, 6-0, sia l’Under 14 su Evelyn Amati (n.2).

Nell’Under 10 femminile si è imposta Arianna Ovarelli (At Piansevero Urbino) su Vittoria Magnani per 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Mattia Di Bari (n.1), allievo dell’Uta al Ct Zavaglia, che in finale ha sconfitto Massimo Barberis (n.3) per 6-2, 6-0.

Nell’Under 10 maschile tutto facile per Dennis Ciprian Spircu (Ct Cast San Marino) che in finale ha battuto 6-2, 6-1 Davide Alsini.

Al termine le premiazioni sono state effettuate dal presidente Marco Paolini, dal vicepresidente Roberto Rinaldi e dai giudici Antonio Giorgetti e Franco Ubalducci.

Intanto è partito il torneo nazionale Open femminile del Tennis Viserba.

1° turno: Carlotta Martins Pinto Teixeira (3.4)-Asia Foli (3.4) 6-1, 1-0 e ritiro, Alessandra Sparnacci (3.5)-Giulia Castelli (3.4) 4-6, 5-1 e ritiro, Veronica Tosi (3.5)-Sara Rizzello (3.4) 7-5, 6-3, Alessia Duchi (3.5)-Giulia Sangiorgi (3.5) 6-1, 6-0, Sara Carbone (4.1)-Susanne Gabrielli (4.3) 6-2, 6-0, Donatella Piccinini (4.2)-Matilde Osti (Nc) 6-1, 6-1.

