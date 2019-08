Tutti i gironi di Serie D. Le romagnole nel girone D, a parte il Cattolica Calcio S.M.

Espressione delle grandi città e allo stesso tempo dei piccoli borghi d’Italia, il massimo campionato dilettantistico è pronto per una nuova, esaltante stagione – si legge in una nota della LND -. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2019-2020: ai nastri di partenza 166 formazioni divise in nove gironi, dei quali il B e il C a venti squadre e gli altri nel classico format a diciotto. Dopo i gironi, la prossima settimana sarà la volta della pubblicazione dei calendari.

Le formazioni romagnole sono state inserite tutte nel girone D, a parte il Cattolica Calcio S.M. che affronterà il girone F.

Il campionato partirà con la prima giornata domenica 1 settembre.

GIRONI SERIE D 2019-2020

Girone A: Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Verbania, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza, Caronnese

Girone B: Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Virtus Bolzano

Girone C: Adriese, Ambrosiana, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Delta Rovigo, Este, Legnago, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Luigi, Tamai, Union Clodiense Chioggia, Union Feltre, Vigasio, Villafranca

Girone D: Alfonsine, Breno, Calvina, Ciliverghe, Correggese, Crema, Fanfulla, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mantova, Mezzolara, Progresso, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Sporting Franciacorta, Vigor Carpaneto

Girone E: Aglianese, Albalonga, Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara, Città di Foligno, Flaminia, Follonica Gavorrano, Grassina, Grosseto, Monterosi, Pomezia Ponsacco, San Donato Tavarnelle, San Giovannese, Scandicci, Tuttocuoio, Sporting Trestina

Girone F: Atletico Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Avezzano, Chieti, Citta di Campobasso, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Sangiustese, Cattolica Calcio S.M., San Nicolo Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi

Girone G: Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Città di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris, Vis Artena

Girone H: Agropoli, Audace Cerignola, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Gelbison, Gladiator, Gravina, Grumentum, Nardò, Nocerina, Sorrento, Taranto, Team Altamura

Girone I: Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Acr Messina, Fc Messina, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso, Troina