Superlavoro nella settimana di Ferragosto per la Polfer

53 pattuglie impegnate in servizi di vigilanza nei principali scali della provincia, 7 servizi straordinari di controllo antiterrorismo lungo la direttrice ferroviaria Adriatica, nonché servizi di ordine pubblico in Fiera, alla Beach Arena e allo Stadio. Questo l’impegno portato avanti dalla polizia ferroviaria di Rimini nella settimana di Ferragosto. 489 le persone identificate, 155 delle quali con precedenti di Polizia, e cinque segnalate all’Autorità Amministrativa per varie violazioni.

Particolare attenzione è stata rivolta ai minorenni che, attratti dai divertimenti del riminese, spesso arrivano in treno anche all’insaputa delle famiglie.

Da segnalare anche il ritrovamento di un anziano signore che aveva sbagliato treno perdendo quindi il senso della sua posizione, e quello di una donna che, dopo una lite familiare, si era allontanata dall’abitazione.