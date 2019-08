Stefano Benni in visita alla mostra “Storie di Colonia”

Anche lo scrittore bolognese Stefano Benni, in vacanza qualche giorno a Rimini, ha visitato la mostra “Storie di Colonia”.

Ieri pomeriggio durante una delle visite guidate alla mostra, lo scrittore e poeta bolognese che proprio il giorno prima ha compiuto 72 anni, ha accolto l’invito dell’Associazione Il Palloncino Rosso a visitare la Colonia Bolognese.

“Oltre alla visita alla mostra – racconta Jessica Valentini, Vicepresidente dell’Associazione Il Palloncino Rosso – Gli abbiamo presentato tutti i nostri progetti di rigenerazione urbana partecipata. E’ rimasto molto colpito e stiamo già pensando a qualche progetto da fare insieme. Per noi è stato un onore poter conoscere Benni, ma soprattutto siamo felici che abbia apprezzato il nostro impegno”. Proseguono le visite guidate alla mostra, prossime date: 22, 23 e 24 agosto

Nata all’interno del progetto Storie di Colonia – Racconti d’estate alla Bolognese 1932 – 1977 – la mostra curata da Paola Russo, Luca Villa e Ilaria Ruggeri – ripercorre attraverso 16 pannelli le testimonianze, le fotografie e i documenti che mettono in circolo i ricordi. Un vero e proprio racconto delle storie legate alle estati in cui la Colonia fu in uso, un piccolo archivio della memoria esposto nel luogo che oggi viene riutilizzato per un progetto di rigenerazione urbana partecipata.

La mostra Storie di Colonia, rimarrà aperta fino al 30 settembre.

Prossimo appuntamento con le Visite Guidate alla mostra: Giovedì 22 agosto dalle 18.00 alle 20.00, Venerdì 23 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e Sabato 24 agosto dalle 18 alle 20.