Stadio Mazzola, risolta la convenzione

Questa mattina la Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato con una delibera la proposta di risoluzione consensuale della convenzione per la gestione dello stadio “Valentino Mazzola” e degli impianti ad esso collegati avanzata dalla società sportiva Santarcangelo Calcio 1926.

Il provvedimento sarà perfezionato nei prossimi giorni e rientra nel percorso per portare a una nuova gestione della principale società di calcio santarcangiolese, in quanto svincola gli impianti di via della Resistenza da possibili contenziosi e oneri che avrebbero di fatto impossibilitato l’avvio di un nuovo percorso gestionale. L’Amministrazione santarcangiolese si fa carico, in questa fase di transizione, delle spese per utenze e mutui accesi per ammodernare le strutture.

Da parte sua – si legge nell’accordo transattivo approvato dalla Giunta – la società rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo, pretesa economica o ricorso giudiziario, scongiurando la possibilità di futuri contenziosi che sarebbero potuti scaturire da una risoluzione unilaterale da parte dell’Amministrazione comunale.

La risoluzione consensuale della convenzione, come già anticipato in Consiglio comunale, permette al Comune di riprendere possesso delle strutture, presupposto necessario per procedere a un nuovo affidamento che possa garantire il proseguimento delle attività del settore giovanile già da settembre di quest’anno.

Ora – ricorda l’Amministrazione Comunale – si tratta di individuare un nuovo soggetto in grado di assicurare questa continuità, unitamente a una gestione degli impianti che possa valorizzare a pieno le strutture e salvaguardarle da periodi di non utilizzo, senza perdere l’opportunità di ricavarne introiti.

L’Amministrazione comunale sta proseguendo il lavoro portato avanti nelle ultime settimane, alla ricerca di realtà locali che possano presentare un progetto credibile per far ripartire il calcio santarcangiolese.